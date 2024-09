Einbruch in Einfamilienhaus: 29-jähriger Georgier festgenommen

Am 12. September 2024, in der Zeit zwischen 20.45 Uhr und 20.55 Uhr, brach ein 29-jähriger Georgier in Weißenbach am Lech in ein Einfamilienwohnhaus ein. Zwei Zeugen konnten dies beobachten und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte mit seinem PKW von einer Polizeistreife der PI Landeck in Zams angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnte unter anderem eine aus dem Wohnhaus gestohlene Geldtasche sowie weitere Gegenstände (Schraubenzieher, Ring) festgestellt werden. Der tatverdächtige Mann wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Landeck gebracht, wo er am 13. September 2024 mit einem Dolmetscher einvernommen werden wird. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden. Weitere Erhebungen sind im Gange.