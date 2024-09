Feuer in Graz: Nachbarn retten Kinder aus brennender Wohnung

Die Nachbarn haben einen lauten Knall und das Geschrei von Kindern wahrgenommen. Die Nachbarn (mehrere Männer und Frauen) haben sofort eingegriffen und die Kinder aus der bereits verrauchten Wohnung befreit. Weitere Nachbarn alarmierten parallel die Einsatzkräfte und führten umgehend erste Löschversuche durch. Durch die rasante Brandausbreitung war die Wohnung in kürzester Zeit stark verraucht und somit mussten die Löschversuche abgebrochen werden.

Vollbrand in Graz

Die Wohnung steht bereits in Vollbrand, lautete die Information seitens der Brandmeldezentrale an die Einsatzkräfte bei der Anfahrt. Die Alarmierung erfolgte um 19.29 Uhr. An der Einsatzstelle wurde seitens der Berufsfeuerwehr umgehend ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vorgenommen. Zeitgleich wurde die Wohnung sowie das Treppenhaus durch weitere Atemschutztrupps auf etwaige Personen und Tiere durchsucht. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht und seitens der Atemschutztrupps wurde rückgemeldet, dass sich keine Personen und Tiere mehr im Gebäude befinden. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt wurde auf die umfassende Entrauchung der betroffenen Bereiche gesetzt.

©BF Graz | Nach einem Vollbrand in einer Wohnung zeigt das Bild die völlig zerstörte Inneneinrichtung. ©BF Graz | Das Bild zeigt die verheerenden Auswirkungen des Feuers in Graz,

Ursache von Brand in Graz wird ermittelt

Schlussendlich wurden sechs Personen (3 Kinder und 3 Erwachsene) vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Einsatzleiter Brandkommissar Martin Trampusch: „Durch ein Großaufgebot der Einsatzkräfte und durch das frühzeitige, professionelle Handeln der Nachbarn konnte hier eine Tragödie verhindert werden!“ Die Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Aktuell wird noch eine Brandnachschau durchgeführt. Die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

