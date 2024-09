40-Meter-Absturz in der Wildnis: 71-Jähriger konnte nicht um Hilfe rufen

Ein 71 Jahre alter Mann aus Deutschland war am 12. September gegen 21 Uhr mit seinem Geländewagen auf einem Privatweg zwischen Mirnig und Hochfeistritz (Gemeinde Eberstein, Bezirk St. Veit/Glan) in Richtung Hochfeistritz unterwegs. Plötzlich kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte circa 40 Meter im bewaldeten Gebiet ab und blieb in der Folge auf dem Dach im darunterliegenden Mirnigbach liegen. Der Lenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Nach Unfall kein Hilferuf möglich

Da es an der Unfallörtlichkeit keinen Mobilfunkempfang gibt, konnte er keine Hilfe rufen. Zwei Bekannte des Verunfallten wurden von der Gattin telefonisch verständigt, dass dieser nicht zurückgekommen sei, worauf die Bekannten sich auf den Weg machten. Gegen 22.10 Uhr fanden sie die Unfallstelle und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde von der Feuerwehr mittels Bergeschlitten von der Unfallstelle geborgen und in der Folge nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit Verletzungen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Eberstein, Klein St. Paul und St. Walburgen mit insgesamt 40 Personen.