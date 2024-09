Wegen Schneefalls: Wintereinbruch legt Tauernbahnstrecke lahm

Veröffentlicht am 13. September 2024, 07:33 / ©ÖBB/ Posch

Über Österreich brach gestern nach einem langen und heißen Sommer unverhofft der Winter herein. Regional kühlte es im Vergleich zu Sonntag um 20 Grad ab, Meteorologen sprachen von einem Extremwetter-Ereignis. Aufgrund des Wintereinbruchs und der damit verbundenen Schneefälle mussten auch in Kärnten einige Straßen in höheren Lagen gesperrt werden, nämlich die Großglockner-Hochalpenstraße, die Nockalmstraße zwischen Innerkrems und Winkl, die Malta-Hochalm-Straße und die Goldeck-Panoramastraße.

Tauernbahnstrecke im Gasteinertal gesperrt

Doch nicht nur der Straßen-, sondern auch der österreichische Schienenverkehr hat mit dem plötzlichen Wintereinbruch zu kämpfen. Die ÖBB haben gestern sogar eine Reisewarnung für ganz Österreich ausgesprochen und an die Bevölkerung appelliert, nicht unbedingt notwendige Zugfahrten bis zumindest Sonntag zu vermeiden. Keine andere Wahl haben Passagiere, die aktuell auf der Tauernbahnstrecke reisen wollen: Diese ist nach Angaben der ÖBB im Gasteinertal in Salzburg wegen Schneefalls unterbrochen.

Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet

Die Bahnstrecke zwischen Salzburg und Klagenfurt ist aktuell in beiden Richtungen unterbrochen, hier fahren keine Züge. „Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Bischofshofen Bahnhof und Spittal-Millstätter See Bahnhof eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 120 Minuten mehr Reisezeit ein“, geben die ÖBB auf ihrer Homepage bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2024 um 07:55 Uhr aktualisiert