Auto überschlägt sich auf der B69 bei Hörmsdorf

Veröffentlicht am 13. September 2024, 08:02

Zum siebten Mal innerhalb von 17 Tagen wurde die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf am Donnerstag, 12. September per stillem Alarm zu einem Einsatz gerufen. Ein Auto war in Hörmsdorf von der B69 abgekommen. Der Lenker, unterwegs mit einem Porsche, kam von der Fahrbahn ab, schlitterte rund 60 Meter im Graben, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug.

Auto-Unfall in Hörmsdorf

Die Einsatzstelle wurde abgesichert, ausgeleuchtet und ein Brandschutz aufgebaut. Zur Fahrzeugbergung wurde das Schwere Rüstfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Eibiswald angefordert. Der Fahrer, der zunächst keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen wollte, wurde später doch von der nachgeforderten Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf stand mit 16 Mann und drei Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.