Schnee in Wien? Wetter-Apps sorgen fÃ¼r Verwirrung

Schneewarnungen für Wien verbreiten Verwirrung

Bis zu 80 cm Schnee in Wien und „orange Schneewarnungen“ – so lauteten einige der Meldungen, die am Donnerstag auf den Smartphones zahlreicher Wienerauftauchten. Besonders durch Pushnachrichten von Wetter-Apps wurden diese falschen Warnungen verbreitet. Während Userin sozialen Netzwerken die Meldungen teils humorvoll, teils ernst diskutierten, war schnell klar: Es würde in Wien kein Schnee fallen, obwohl in Westösterreich bereits Schnee in höheren Lagen lag.

Technischer Fehler als Ursache

Wie kam es zu dem Falschalarm? Laut GeoSphere Austria war ein technisches Problem im Warnsystem der Auslöser. Bei der Eingabe von Windgeschwindigkeiten für eine Sturmwarnung im EUMETNET-Meteoalarm-System wurde versehentlich die falsche Einheit verwendet. Statt km/h trug man mm ein, was die Systeme dazu veranlasste, Schnee- statt Sturmwarnungen auszugeben. Das Problem wurde schnell bemerkt und korrigiert, wie Medien berichteten.

Wetterlage bleibt dennoch angespannt

Auch wenn Schnee für Wien nicht zu erwarten ist, ist Vorsicht geboten. Für das bevorstehende Wochenende werden starke Regenfälle, Sturmböen und Überflutungen prognostiziert.