Wien als Vorbild: Bürgermeister Ludwig treibt leistbares Wohnen auf EU-Ebene voran

Wien gilt als Vorreiter für leistbares Wohnen in Großstädten, was nun auch auf EU-Ebene Aufmerksamkeit erregt. Bei einem Treffen im Rathaus besprachen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke mit der Präsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calvino, die zukünftige Ausrichtung der EU in der Finanzierung von Infrastrukturprojekten, speziell im Bereich Wohnbau und Klimaschutz.

Wien als Vorbild für Ursula von der Leyen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen griff den Vorschlag des Wiener Bürgermeisters auf, der im Vorfeld der Europawahlen eine Neuausrichtung der europäischen Wohnpolitik und eine stärkere Einbindung von Städten und Regionen gefordert hatte. „Wohnen muss für alle Menschen in der Europäischen Union leistbar sein“, betonte Ludwig. Wohnungspolitik solle dem Gemeinwohl dienen, was sowohl den Menschen als auch der Wirtschaft und dem Klima zugutekomme. Die EU müsse ihre Verantwortung wahrnehmen und die Bürger vor spekulativen und krisenhaften Entwicklungen schützen.

Wiener Bürgermeister für leistbares Wohnen

Wiens Bürgermeister setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, dass leistbares Wohnen eine zentrale Rolle in der EU-Politik einnimmt. Im April 2023 lud er hochrangige EU-Stakeholder, darunter die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner und EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit, zu einem Dialog im Wiener Rathaus. Dabei wurden in einem Offenen Brief an die EU-Institutionen Maßnahmen wie eine stärkere Einbindung der Städte, die Schaffung einer Expertengruppe und regelmäßige Wohngipfel gefordert. Ziel ist, leistbares Wohnen für alle zu sichern und die Finanzierungsbedingungen für Städte und Regionen zu verbessern.