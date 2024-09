Grenzüberschreitender Einsatz: Feuerwehrübung am Dreiländereck

Veröffentlicht am 13. September 2024, 08:36 / ©Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein

Seit dem Jahr 1996 gibt es die mittlerweile, traditionelle Dreigemeindeübung, welche von den Feuerwehren der Gemeinden Arnoldstein, Kranjska Gora (SLO) und Tarvis (ITA) durchgeführt wird. Jedes Jahr ist ein anderes Land mit der Veranstaltungsdurchführung betraut, heuer wurde die Übung in Slowenien durchgeführt.

Waldbrand, Personenbergung und Forstunfall beübt

Am Samstag, den 7. September, war um 10 Uhr Übungsbeginn. Alle betroffenen Feuerwehren kamen etwa 200 Meter unter dem Schnittpunkt dreier Länder und dreier Kulturen zusammen. Nach einem kurzen Briefing ging es dann ans Eingemachte und die Berufsfeuerwehr von Tarvis begann mit einer Personenbergung von der Sendeanlage auf italienischer Seite. Die Feuerwehren Arnoldstein und Kranjska Gora hatten einen Forstunfall abzuarbeiten, bei Holzschlägerungsarbeiten im Bereich des Waldbrandes kamen zwei Feuerwehrkameraden (Übungspuppen) unter einem Baum zu liegen. Diese wurden in fachgerechter und schonungsvoller Weise aus ihrer misslichen Lage befreit. Die restlichen Feuerwehreinheiten bekämpften einen Waldbrand auf slowenischer Seite, wobei der Beschneiungsteich auf österreichischer Seite als Wasserbezug diente. Das Wasser wurde mittels Tanklöschfahrzeuge auf den Berg gebracht und dort in Wasserbehälter für die Brandbekämpfung gespeichert.

112 Feuerwehrleute bei Dreigemeindeübung im Einsatz

Michael Miggitsch von der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein lobte die tolle Zusammenarbeit aller anwesenden Einsatzkräfte. Vor Ort waren auch die Bürgermeister Reinhard Antolitsch von Arnoldstein, Renzo Zanette aus Tarvis und Bürgermeisterin Henrika Zupan aus Kranjska Gora . „Ein recht herzlicher Dank gilt dem Katastrophenschutz des Landes Kärnten unter der Führung von Christian Gamsler, der einen finanziellen Beitrag für die Verköstigung aller Beteiligten leistete“, bedankte sich Miggitsch. An der Übung teilgenommen haben elf Feuerwehren aus Kärnten, Italien und Slowenien, drei Bürgermeister der betroffenen Regionen und das Abschnittsfeuerwehrkommando Dreiländereck. Insgesamt standen 112 Kameradinnen- und Kameraden mit 20 Fahrzeugen bei der Dreigemeindeübung am 7. September im Einsatz. Im nächsten Jahr findet die Dreigemeindeübung in Italien statt.