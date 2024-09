Zeuge vereitelt Entführung: Polizei stoppt Auto kurz vor Grenze

Entführung auf offener Straße

In Linz sah ein Passant, wie eine 43-jährige Frau von ihrem Ehemann und ihren zwei Söhnen in ein Auto gezerrt wurde. Geistesgegenwärtig rief der Zeuge sofort die Polizei, die umgehend die Ermittlungen aufnahm. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in aller Öffentlichkeit.

Fluchtversuch nach Kroatien

Der kroatische Ehemann wollte die Frau offenbar gegen ihren Willen in seine Heimat bringen. Die Polizei konnte über das Kennzeichen des Autos die mutmaßlichen Täter identifizieren. In der Wohnung des Fahrzeughalters fanden sie einen der beiden Söhne, während der Vater und der andere Sohn bereits mit der Frau über die Pyhrnautobahn Richtung Süden unterwegs waren.

Polizeieinsatz kurz vor Grenze

Durch Handyortung konnte die Polizei das Fahrzeug in der Nähe von Graz lokalisieren. Etwa 40 Kilometer vor der slowenischen Grenze gelang es steirischen Polizisten, das Auto zu stoppen. Die Frau wurde unverletzt befreit, ihr Mann und die Söhne vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Entführung sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.