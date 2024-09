Zwei Schwerverletzte: Alkolenker schießt Auto frontal ab

Eine 46-Jährige war am 12. September gegen 18.20 Uhr gemeinsam mit einer 44-Jährigen, beide aus dem Bezirk Linz-Land, mit dem Auto auf der L1368 in Richtung Ortschaft Gerersdorf unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 38-jähriger Slowake aus dem Bezirk Linz-Land seinen Wagen in der Gegenrichtung. Der Mann dürfte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Infolgedessen kam zu einer Frontalkollision mit dem Auto der 46-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in ein Feld geschleudert.

Drei Verletzte

Die beiden Frauen wurden im Wrack eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz bzw. Klinikum Wels gebracht. Der 38-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum nach Linz eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,40 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die L1368 war im Bereich der Unfallstelle für etwa 75 Minuten gesperrt.