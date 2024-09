Zwei Verletzte: Autofahrerin (31) kracht durch Zaun

Am 13. September gegen 4.50 Uhr war eine 31-jährige Irakerin mit ihrem Auto gemeinsam mit einem 34-jährigen Syrer und einer 41-jährigen Rumänin, alle aus dem Bezirk Ried, auf der L1087 in Richtung Geinberg unterwegs. In der Ortschaft Zimetsberg in der Gemeinde Mehrnbach verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam dabei links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr durch einen Gartenzaun und kam dort seitlich zum Liegen. Die beiden Mitfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.