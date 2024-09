„Seepark statt Betonburg“: SPÖ stellt sich gegen Hotelpläne am Ossiacher See

Steindorf am Ossiacher See

In Steindorf am Ossiacher See soll auf der letzten frei zugänglichen Wiese ein mehrstöckiges Hotel mit Badehaus errichtet werden. Das Grundstück ist im Besitz der Kärntner Beteiligungsverwaltung, die nun ein Hotelprojekt für die Fläche ausgeschrieben hat. Dagegen erhoben sich bereits laute Proteststimmen: Eine eigens wegen dieses Projekts gegründete Bürgerbewegung möchte das schöne Areal vor Verbauung schützen. Auch die Kärntner SPÖ sähe lieber einen freien Seepark für alle als eine neue Betonburg. Ihre Idee stellten die Roten gestern im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

SPÖ wünscht sich Seepark mit Badehaus

„Noch mehr Betonburgen am See machen keinen Sinn“, betont SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser, der auch auf das Kärntner Seenvolksbegehren verweist. Ihm selbst schwebt darum ein Seepark vor: „Eine große Liegewiese mit Bäumen für Schatten, ein Steg, Umkleiden und WCs. Alles frei zugänglich und ohne Konsumzwang. Auch ein Badehaus wäre als Variante im Seepark dankbar, das ist viel kleiner als ein Hotel und kann ganzjährig von unseren Gästen, aber genau so von allen Kärntnerinnen und Kärntnern, genutzt werden – etwa nach einem Tag auf der Skipiste oder in der Vor- und Nachsaison.“ Hierfür wünscht sich Seiser einen Bürgerbeteiligungsprozess: „Die Bevölkerung soll ein Mitspracherecht haben, was auf ihren Flächen an ihren Seen passiert.“

Gäste sollen nach Kärnten gelockt werden

„Sinnvolle Tourismus-Infrastruktur hebt die Schönheiten unseres Bundeslandes hervor, anstatt sie unter Betonmassen zu begraben“, schloss sich Hotelier und Investor Bernd Hinteregger an. „Bei einer bescheidenen Bettenauslastung von 31,7 Prozent kann die Lösung nicht ,noch mehr Betten‘ lauten. Wir brauchen Projekte, die Gäste nach Kärnten locken und gleichzeitig den Einheimischen zugutekommen. Badehäuser leisten genau das. Wenn sie in Millstatt und am Klopeiner See funktionieren, warum nicht auch am Ossiacher See?“