79 Mitarbeiter betroffen: Bekannte Baufirma stellt Konkursantrag

Der Konkurs betrifft rund 490 Gläubiger sowie 74 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Linz und in den Niederlassungen in Wien, Graz und Innsbruck beschäftigt sind.

Unternehmensgegenstand

Die Linzer Firma ist auf die Planung und Errichtung von Hochbauprojekten sowie von Projekten im Bereich der Energie- und Anlagetechnik spezialisiert. Ihr Kundenkreis umfasst öffentliche und kommunale Einrichtungen, Gewerbe, Industrie und den Tourismussektor.

Sanierungs- und Verwertungsperspektiven

Laut Stephan Mazal von Creditreform ist keine Sanierung des Unternehmens geplant. Die Insolvenz wird daher zur Verwertung des Unternehmens durch einen zu bestellenden Masseverwalter führen. Es wird jedoch angestrebt, laufende Projekte kurzfristig fortzuführen, um eine geordnete Abwicklung zu gewährleisten.

Ursachen der Insolvenz

Die Insolvenzursachen liegen im schwierigen Marktumfeld der Baubranche. Starke Preissteigerungen konnten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden, was zu einer angespannten Liquiditätssituation führte. Zahlungsausfälle von mehreren Hauptkunden haben die Situation verschärft und den Weg zum Insolvenzgericht unumgänglich gemacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2024 um 10:20 Uhr aktualisiert