Erste Schneeflocken bei Graz gesichtet: Der Schöckl ist angezuckert

Der Schöckl bei Graz zeigt sich Mitte September bereits leicht angezuckert – ein seltener Anblick so früh im Jahr.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 10:05 / ©Screenshot: Bergfex

Ein ungewöhnlicher Anblick bietet sich dieser Tage den Bewohnern der steirischen Landeshauptstadt Graz: Der Schöckl ist bereits Mitte September angezuckert. Schnee in dieser Jahreszeit ist hier eher selten, doch das Italientief bringt nicht nur kühle Temperaturen, sondern auch die ersten weißen Flocken. Bereits gestern gab es Schnee in höheren Lagen: Auf diesen Bergen war Frau Holle zu Besuch. Auch in Kärnten gab es bereits gestern Schnee auf den Bergen.

Schnee auf dem Schöckl bei Graz

Auf dem Schöckl bei Graz, auf nur etwa 1.445 Metern, sind heute Nacht die ersten Schneeflocken gefallen. Die Webcam von Bergfex zeigt einen Vergleich vom Anblick vom Schöckl heute und gestern. Gestern noch grün, heute schon teils weiß.

©Screenshot: Bergfex | Gestern: Der Schöckl zeigt sich noch von seiner grünen Seite bei trüben Wetter. ©Screenshot: Bergfex | Heute: Der Schöckl ist bereits angezuckert.

Plötzlicher „Winter“ im September

Der plötzliche Wetterwechsel wirft für viele Menschen in der Steiermark Fragen auf. Brauche ich jetzt schon Winterreifen? In manchen Teilen der Steiermark herrscht sogar schon eine Winterreifenpflicht. In manchen Regionen kommt es auch zu Straßensperren wegen den winterlichen Fahrbahnverhältnissen und diversen Hindernissen auf den Straßen.