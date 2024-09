Nach Regen und Schnee: Aktuell mindestens 1.500 Kärntner Haushalte ohne Strom

In vielen Kärntner Haushalten bleibt es aktuell finster. Die gestrigen massiven Regen- und Schneefälle haben zu gröberen Störungen in der Stromversorgung geführt. Drei Areale sind im Moment betroffen: die Turracher Höhe, ein größeres Gebiet zwischen Völkermarkt und der Saualpe sowie das Nassfeld. Insgesamt haben momentan mehr als 1.500 Haushalte keinen Strom, wie uns Robert Schmaranz von der „KNG Kärnten Netz GmbH“ bestätigte.

Rund 800 Haushalte auf Turracher Höhe ohne Strom

„Gestern Nacht war es relativ ruhig, aber heute traten einige Störungen auf“, erklärte Schmaranz gegenüber 5 Minuten. Auf der Turracher Höhe sind aktuell rund 800 Haushalte von der Störung betroffen. Die genaue Ursache ist noch unklar. „Höchstwahrscheinlich dürfte der gestrige Schneefall für die Unterbrechung verantwortlich sein“, informierte der Kärnten-Netz-Sprecher. Die genaue Dauer der Störung ist aktuell noch nicht absehbar. „Wir haben hier mehrere Störstellen. Die Behebung wird wahrscheinlich länger dauern“, so Schmaranz.

©KNG-Kärnten Netz GmbH Aktuell sind vor allem die Turracher Höhe und das Gebiet nördlich von Völkermarkt von der Stromstörung betroffen.

700 Haushalte nördlich von Völkermarkt von Störung betroffen

Auch zwischen Völkermarkt und der Saualpe kam es nach den gestrigen Extremwetterereignissen zu einer großflächigen Störung der Stromversorgung. „Hier haben momentan etwa 700 Haushalte keinen Strom“, gab Schmaranz gegenüber 5 Minuten bekannt. Auch hier ist die Störungsursache noch nicht hinreichend geklärt, die massiven Niederschläge dürften jedoch laut dem Kärnten-Netz-Sprecher für die Unterbrechung gesorgt haben. „Aktuell ist die Dauer der Störung in diesem Gebiet noch nicht abschätzbar, wir müssen auch schauen, wie sich die Wetterlage entwickelt“, erklärte Schmaranz.

Zwei kleinere Störungen am Nassfeld und in Hinterwinkl

Auch in Hinterwinkl in der Gemeinde Arriach (Villach-Land) sowie am Nassfeld sind aktuell einige Haushalte ohne Strom. „In Hinterwinkl kann man zur Mittagszeit wieder mit Strom rechnen“, so Schmaranz. Auch am Nassfeld wird bereits an der Behebung der Stromunterbrechung gearbeitet, die betroffenen Haushalte können am Nachmittag wieder mit Strom rechnen.