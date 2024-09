Studie zeigt: Hasskommentare untergraben Glaubwürdigkeit von Klimathemen

Zwei Professoren von der Uni Klagenfurt haben in einer Studie untersucht, inwiefern Hasskommentare die Glaubwürdigkeit von Klimathemen beeinflussen.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 10:11 / ©AAU/Daniel Waschnig

Eine Studie von Andreas Schulz-Tomančok und Florian Woschnagg untersuchte die Auswirkungen von Hasskommentaren auf die Wahrnehmung von Klimathemen. Das Ergebnis ist eindeutig: Je intensiver die Hasskommentare, desto stärker sinkt die wahrgenommene Glaubwürdigkeit der entsprechenden Artikel.

Klimaaktivsten sorgen für hitzige Debatten

Journalistische Medien sind eine wichtige Informationsquelle zum Klimawandel, die das Thema in die öffentliche Wahrnehmung rücken und Wissen darüber verbreiten. In letzter Zeit sorgten vor allem die umstrittenen Protestaktionen von Klimaaktivisten der Letzten Generation für mediale Aufmerksamkeit und hitzige Diskussionen in den Foren der Nutzer. Diese bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden Studie.

Mit Zeitungsartikel und Hasskommentaren konfrontiert

Um die 486 Österreicher haben im Herbst 2023 dafür an einer Online-Befragung teilgenommen. Sie wurden mit einem Zeitungsartikel zu einer Aktion von Klimaaktivisten und unterschiedlichen Userkommentaren konfrontiert. Daraufhin wurde unter anderem abgefragt, für wie glaubwürdig die Befragten den journalistischen Artikel einschätzen. Eine wichtige Rolle spielten in der Befragung auch die politische Orientierung und die Einstellungen zum Klimaschutz.

Hasskommentare machen Artikel unglaubwürdig

In ihrer Untersuchung wollten die Professoren Andreas Schulz-Tomančok und Florian Woschnagg von der Universität Klagenfurt dem sogenannten „nasty effect“ auf den Grund gehen. Dieser Effekt beschreibt, wie negative Kommentare in Online-Diskussionen die Wahrnehmung der Leser gegenüber den Inhalten negativ beeinflussen können. „Je heftiger die Hassrede in den Kommentaren ausfällt, desto weniger glaubwürdig wird der Nachrichtenartikel wahrgenommen“, konnte Andreas Schulz-Tomančok aus den Ergebnissen der Studie erschließen.

Studie liefert wesentliche Erkenntnisse

Florian Woschnagg betonte, dass die Studie wesentliche Erkenntnisse für die öffentliche Debatte liefert. „Hassreden haben das Potenzial, große gesellschaftliche Anstrengungen wie die Bekämpfung des Klimawandels zu beeinträchtigen. Das Bewusstsein für diese Gefahr muss in Gesellschaft und Politik gestärkt werden.“ Auch Medien bräuchten bessere Maßnahmen, um die Auswirkungen von diesen Kommentaren abzuschwächen, damit die Glaubwürdigkeit des Journalismus gewährleistet wird.