Diese Zugverbindungen und Straßen sind wegen Regen und Schnee gesperrt

Die Niederschläge über Österreich halten an. Wegen starken Schneefalls wurde in der Nacht auf Freitag die Zugverbindung zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein in Salzburg gesperrt. Zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstätter See fährt ein Schienenersatzverkehr, teilten die ÖBB online mit. Die Reisezeit verlängere sich um bis zu zwei Stunden. Schnee und Regen sowie umgestürzte Bäume und hängengebliebene Fahrzeuge führten laut ÖAMTC auch zu mehreren Straßensperren.

Defekte Fahrzeuge auf den Straßen

Die Seefelder Straße (B177) zwischen Zirl und Leithen wurde in beiden Richtungen wegen defekter Fahrzeuge gesperrt, die Lahnsattelstraße (B23) in Niederösterreich für Lkw ab 3,5 Tonnen. Freitagfrüh konnten jedoch die meisten Verbindungen, die wegen hängengebliebener Fahrzeuge zwischenzeitlich blockiert waren, wieder freigemacht werden, informierte der ÖAMTC. Wegen umgestürzter Bäume komme es aber noch mancherorts zu gravierenden Verkehrsbehinderungen, so auf der Hochkönig Straße (B164) in Salzburg. Schneekettenpflichten wurden vor allem in Kärnten, Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich verhängt. Die Unwetterwarnung gelte nun auch für ganz Nordtirol.

Bereits seit Donnerstag Sicherheitssperren

Aufgrund des schlechten Wetters waren bereits am Donnerstag erste Sicherheitssperren verhängt worden. Betroffen waren bis auf Weiteres der Sölkpass (L704) in der Steiermark und die Großglockner Hochalpenstraße zwischen der Kassastelle Ferleiten und Heiligenblut am Großglockner. In Kärnten wurden wegen starken Schneefalls auch die Nockalm Straße und die Malta-Hochalm-Straße gesperrt. Der ÖAMTC und weitere Organisationen hatten dazu aufgerufen, in den kommenden Tagen auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten.

Auch in Niederösterreich Sperre

Auf der Bahnstrecke von Leobersdorf bis Weissenbach-Neuhaus in Niederösterreich war ebenfalls bereits am Donnerstag eine präventive Einstellung des Verkehrs von Samstag bis inklusive Montag bekanntgegeben worden, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die ÖBB sprachen österreichweit eine wetterbedingte Reisewarnung von Freitagfrüh bis voraussichtlich Sonntagabend aus und empfahlen, nicht dringende Reisen innerhalb dieses Zeitraums zu verschieben. Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets sei aufgehoben und diese ab sofort bis inklusive Mittwoch (18. September) gültig.

Feuerwehreinsätze in Salzburg

Im Bundesland Salzburg sorgte der Dauerregen, mehr aber noch der Schneefall in höheren Lagen, von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh für erste Feuerwehreinsätze. Im Pinzgau und Pongau wurden laut Landesfeuerwehrkommando bis 6.00 Uhr nicht ganz zwei Dutzend Ausrückungen verzeichnet. Zehn Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften waren etwa damit beschäftigt, von der Straße gerutschte Fahrzeuge zu bergen oder Folgen von Baumbruch zu beseitigen.

Warten auf den Sturm

In Niederösterreich blieb trotz Regenfällen das Einsatzgeschehen für die Feuerwehren bis Freitagfrüh überschaubar. Die Helfer seien aber weiterhin in Alarmbereitschaft, hieß es seitens des Landeskommandos. Indes rüsten sich im Bundesland naturgemäß auch Städte und Gemeinden für die besonders am Wochenende erwarteten Starkniederschläge. (APA, Red)