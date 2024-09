Rutschige Straßen: Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn

Verkehrsunfall bei schlechtem Wetter: Feuerwehr sichert Unfallstelle auf der L628 in Großfelgitsch.

Verkehrsunfall bei schlechtem Wetter: Feuerwehr sichert Unfallstelle auf der L628 in Großfelgitsch.

/ ©LM d.V. Andreas Fruhmann - FF Heiligenkreuz am Waasen

Veröffentlicht am 13. September 2024, 10:26 / ©LM d.V. Andreas Fruhmann - FF Heiligenkreuz am Waasen

Am Donnerstagvormittag, dem 12. September 2024, wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der L628 in Großfelgitsch, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen, alarmiert. Gegen 8.45 Uhr verlor ein Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach im Straßengraben liegen.

Unfall auf der L628

Umgehend rückten rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Großfelgitsch, Heiligenkreuz am Waasen, Allerheiligen und Leibnitz an den Unfallort aus, unterstützt von Polizei, Rotem Kreuz und einem Notarzt. Nach einer schnellen Erstversorgung durch die Sanitäter konnte der Fahrer, der nur leichte Verletzungen erlitt, ins Landeskrankenhaus Graz gebracht werden.

©LM d.V. Andreas Fruhmann – FF Heiligenkreuz am Waasen | Verkehrsunfall in Großfelgitsch: Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle ab. ©LM d.V. Andreas Fruhmann – FF Heiligenkreuz am Waasen | Feuerwehr-Einsatz bei einem Verkehrsunfall: PKW überschlägt sich auf regennasser Straße. ©LM d.V. Andreas Fruhmann – FF Heiligenkreuz am Waasen | insatzkräfte in Aktion: Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall in Großfelgitsch auf der L628.

Unfallstelle wurde von der Feuerwehr gesichert

Währenddessen sicherten die Feuerwehrkräfte die Unfallstelle ab, stellten einen vorbeugenden Brandschutz auf und bargen das stark beschädigte Fahrzeug. Die Straße konnte gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden, berichtet due Freiwillige Feuerwehr heiligenkreuz am Wassen auf Facebook..