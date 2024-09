Achtung, Polizei-Fake-Mails im Umlauf: Lösche diese Nachricht sofort

Aktuell warnt das Bundeskriminalamt vor einer neuen Welle von betrügerischen E-Mails, die im Namen der Polizei verschickt werden. Diese E-Mails täuschen vor, von offiziellen Stellen wie der Polizei, dem Bundeskriminalamt oder dem Stadtpolizeikommando Graz zu stammen.

Betrüger geben sich als „Polizei“ aus

Die betrügerischen E-Mails behaupten, dass der Empfänger in kriminelle Handlungen verwickelt sei – aktuell wird vor allem der Vorwurf des Kindesmissbrauchs genannt. In den Nachrichten finden sich offizielle Logos von Behörden, etwa der Landespolizeidirektion Wien oder Interpol, sowie QR-Codes, die scheinbar zu weiteren Informationen führen. Doch Vorsicht: Diese E-Mails stammen nicht von der Polizei! Sie sind Teil einer Phishing-Kampagne, die auf die Bekanntgabe sensibler Daten abzielt. Die Kriminellen wollen Opfer dazu bringen, auf Links zu klicken, persönliche Informationen preiszugeben oder sogar Geld zu zahlen. In manchen Fällen ist in den Nachrichten sogar Schadsoftware versteckt.

Wurdest du schon einmal Opfer eines Betruges? Ja leider Nein Betrüger haben mich kontaktiert, aber ich bin nicht darauf reingefallen Nein, aber ich kenne jemanden der betrogen wurde Sag ich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Fake-Mails: Vorsicht vor Datenklau in der Steiermark

Es gibt einige klare Anzeichen dafür, dass es sich um eine betrügerische E-Mail handelt. Besonders sticht dabei die Absenderadresse ins Auge: Oft wird eine gefälschte E-Mail-Adresse genutzt, die auf den ersten Blick vertrauenswürdig aussieht, bei genauerem Hinsehen aber Unregelmäßigkeiten aufweist. Außerdem sind die E-Mails häufig von Rechtschreibfehlern und ungewöhnlicher Wortwahl geprägt. Die Polizei wird niemals per E-Mail sensible Daten von dir fordern. Sollte dir solch eine Nachricht ins Postfach flattern, lautet die wichtigste Regel: Nicht reagieren und sofort löschen!

Damit Sie sich vor solchen Betrugsversuchen schützen können, gibt das Bundeskriminalamt einige nützliche Tipps: Nicht reagieren: Löschen Sie die E-Mails sofort, ohne darauf zu antworten oder Anhänge zu öffnen. Mail-Adresse überprüfen: Ein genauer Blick auf die Absenderadresse kann schnell Klarheit bringen. Vorsicht bei Anhängen und Links: Diese könnten Schadsoftware enthalten. Klicken Sie keinesfalls auf Links oder QR-Codes in verdächtigen E-Mails. Sicheres Passwort: Verwenden Sie komplexe und lange Passwörter für Ihre Online-Konten, um sich vor unerwünschtem Zugriff zu schützen.

Phishing per Mail ist eine von vielen Maschen

Der Betrug per E-Mail ist nur eine von vielen Maschen, die Betrüger anwenden. Sie versuchen es auch per Telefon, an der Haustür oder mit falschen Gewinnversprechen. Das Bundeskriminalamt erinnert daran: Betrug ist strafbar und wird in den §§ 146 bis 148 des Strafgesetzbuches geregelt. Achte darauf, wem du deine Daten anvertraust und sei skeptisch bei unaufgeforderten Nachrichten.