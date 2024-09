Wintereinbruch in Österreich: Bis zu einem Meter Neuschnee im Anmarsch

In Österreich schneit es seit gestern. In den nächsten Tagen wird mit weiterem Neuschnee gerechnet und auch die Schneefallgrenze sinkt.

In den vergangenen 24 Stunden kam es in ganz Österreich zu Neuschnee. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale sind es zwischen 50 und 100 Zentimeter in den Hohen Tauern. Aber auch in Oberösterreich gibt es auf dem Feuerkogel rund 15 cm. Und in Mariazell gibt es immerhin einen Zentimeter. Auch in den nächsten Tagen kommt vor allem in den Bergen viel Neuschnee zusammen. Aber auch in den Tälern sollte es zeitweise schneien. Wie weit die Schneefallgrenze absinkt, erfährst du hier: Schneefallgrenze sinkt und bringt Wintereinbruch.

©Willibald Eisenbeutel | In der Steiermark gab es bereits Neuschnee. ©Almhütten Sprachmann | Auch auf der Flattnitz ist der Winter eingekehrt.

Neuschnee bis zu einem Meter in Tirol

Bis Samstagabend wird es weiterhin sehr ergiebige Dauerniederschläge mit Schwerpunkt auf das Nordtiroler Unterland geben. Betroffen sind aber auch die Tiroler Nord- bis Nordweststaulagen zwischen dem Arlberg und dem Außerfern. Dabei werden Niederschlagsmengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter erwartet. „Oberhalb von 1.500 Metern Seehöhe sind laut aktuellen Prognosen Neuschneemengen von bis zu einem Meter möglich. Entsprechend kann in höheren Lagen auch zu Lawinenabgängen kommen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Hoher Niederschlag in Ober- und Niederösterreich

In vielen Regionen Österreichs kommen von Donnerstag bis Sonntag 100 bis 200 Millimeter Regen zusammen (1 Millimeter entspricht 1 Liter pro Quadratmeter). Regional sind deutlich über 200 Millimeter möglich, vor allem im Bergland von Ober- und Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark. Etwas geringere Regenmengen (40 bis 80 Millimeter) sind in Vorarlberg und im Tiroler Oberland zu erwarten. Im Hochgebirge fallen von Donnerstag bis Sonntag ungefähr 100 bis 150 Zentimeter Neuschnee, mit den größten Mengen im Gebiet vom Kaisergebirge bis zum Hochschwab.

Straßensperren nach Wintereinbruch in Kärnten

Aufgrund des Wintereinbruchs und der damit verbundenen Schneefälle mussten auch in Kärnten einige Straßen in höheren Lagen gesperrt werden, nämlich die Großglockner-Hochalpenstraße, die Nockalmstraße zwischen Innerkrems und Winkl, die Malta-Hochalm-Straße und die Goldeckstraße. Auf höher gelegenen Straßen musste gestern teilweise sogar eine Schneekettenpflicht verhängt werden. Diese wurde aktuell wieder aufgehoben.

