JUFA-Hotels: Schließung von drei Standorten in der Steiermark

Die steirische Hotelgruppe JUFA, mit mehr als 60 Standorten im In- und Ausland , sieht sich Medienberichten zufolge gezwungen, sechs ihrer Standorte in Kärnten und der Steiermark zu schließen. Drei davon in der Steiermark. Die Standorte in Pöllau, Röthelstein und Seckau in der Steiermark soll es in Zukunft nicht mehr geben.

JUFA Hotels gibt die Gründe der Schließung bekannt

Als Hauptgrund für die Schließungen wurden wirtschaftliche Schwierigkeiten angegeben. Insbesondere beklagt JUFA das Ausbleiben von Wirtschaftshilfen in der Höhe von 14,5 Millionen Euro, die während der Covid-19-Pandemie vielen Mitbewerbern gewährt wurden. Diese Unterstützung blieb der JUFA-Hotelgruppe jedoch verwehrt. Neben den fehlenden Wirtschaftshilfen hat die Hotelgruppe mit stark steigenden Betriebskosten, höheren Zinsen sowie zusätzlichen Belastungen durch Modernisierungen und Expansionspläne zu kämpfen.

Insgesamt sechs Standorte von JUFA Hotels werden geschlossen

Diese Faktoren führten letztlich zur Entscheidung, die Standorte in Pöllau, Röthelstein und Seckau in der Steiermark sowie drei weitere in Kärnten zu schließen. Insgesamt betrifft die Schließung 1.400 Mitarbeitender – ihnen wurde angeboten an einen der anderen Standpunkte zu arbeiten.