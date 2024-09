JUFA schließt Hotels in Kärnten: Diese Standorte sind betroffen

Die bekannte Hotelgruppe JUFA mit Hauptsitz in der Steiermark betreibt in Österreich und im Ausland mehr als 60 Standorte. Nun sollen Medienberichten zufolge sechs Hotels in Österreich geschlossen werden. Neben drei Betriebsaufgaben in der Steiermark sollen auch drei Standorte in Kärnten betroffen sein.

Diese JUFA-Standorte sind von der Schließung betroffen

Die Unternehmensführung bestätigte gegenüber dem KURIER, dass in Kärnten die Standorte Bleiburg, Knappenberg und Nockberge geschlossen werden. Als Gründe gaben die Betreiber wirtschaftliche Schwierigkeiten an. So sollen die steigenden Betriebskosten, Zinserhöhungen und die gestiegenen Kosten für Umbauarbeiten zu der Entscheidung des Unternehmens beigetragen haben. Angeblich seien auch fehlende Coronahilfen ein Grund für die Betriebsschließungen gewesen. Gegenüber der Kleinen Zeitung gaben die Betreiber bekannt, dass sie selbst weniger Hilfen erhalten hätten als ihre Mitbewerber.

JUFA-Mitarbeiter werden umgesiedelt

Die Geschäftsführung gab außerdem bekannt, dass es keine Kündigungen infolge der Schließungen geben solle. Die aktuell beschäftigten Mitarbeiter wurden bereits über die Schließung informiert und sollen an anderen Standorten untergebracht werden, sofern sie das wollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2024 um 11:37 Uhr aktualisiert