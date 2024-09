E-Bike-Unfall: 64-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

Veröffentlicht am 13. September 2024, 11:46 / ©Pixabay / Myriams-Fotos

Am Samstagnachmittag, 7. September, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike. Wir haben berichtet: E-Biker-Fahrer bei Kollision mit Kleintier schwer verletzt.

E-Bike-Fahrer verstorben

Ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung kollidierte auf der B73 bei der Abfahrt vom „Hühnerberg“ mit einem Kleintier, vermutlich einem Marder, und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen werden musste. Nun gibt die Polizei bekannt: Am Donnerstag, 12. September erlag der Verunglückte seinen Verletzungen im Landeskrankenhaus Graz.