Stute verletzt: Wolf soll geschossen werden

Ab Montag, dem 16. September, tritt die Abschussverordnung in Kraft. Der Wolf darf innerhalb eines Umkreises von zehn Kilometern geschossen werden.

Abschussverordnung tritt in Kraft

Die Norikerstute, die in einem Almgebiet in Westendorf verletzt wurde, wurde von einer Amtstierärztin untersucht. Dabei kam der Verdacht auf, dass ein Wolf für die Verletzungen verantwortlich ist. Als Reaktion darauf hat das Land Tirol eine Abschussverordnung erlassen, die am 16. September in Kraft tritt und für acht Wochen gilt. Die Verordnung bezieht sich auf einen Umkreis von zehn Kilometern um den Fundort der verletzten Stute. Die Jägerschaft wurde bereits informiert, um den Abschuss zu ermöglichen.

Weitere Abschussverordnung endet am 15. September

In der Region Kirchberg in Tirol gab es bereits im Juli ein Rissereignis, bei dem zwei Rinder getötet und zwei weitere verletzt wurden. Daraufhin wurde ebenfalls eine Abschussverordnung für einen Schadwolf erlassen. Diese Verordnung endet am 15. September, einen Tag vor der neuen Verordnung in Westendorf.

Verletztes Rind in Kirchdorf: Abschussverordnung bis 25. Oktober

Neben den Vorfällen in Westendorf und Kirchberg wurde Ende August in Kirchdorf in Tirol ein verletztes Rind gefunden, das aufgrund seiner schweren Verletzungen notgetötet werden musste. Auch hier wird ein Wolf als Verursacher vermutet. Die entsprechende Abschussverordnung bleibt noch bis zum 25. Oktober bestehen.