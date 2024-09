Absage: Das Aufsteirern findet nicht statt

Zu Freitag Mittag wurde die Entscheidung getroffen: Das Aufsteirern findet dieses Jahr nicht statt.

Aufsteirern abgesagt

„Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass das diesjährige Aufsteirern Festival – in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden – für das gesamte Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterprognose leider abgesagt werden muss“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Der anhaltend starke Wind und die extreme Wetterlage machen eine sichere Durchführung der Veranstaltung unmöglich. „Die Sicherheit und das Wohl aller Teilnehmenden, Besucher sowie unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“.

Aufsteirern erst wieder nächstes Jahr

Die Entscheidung, das gesamte Festivalwochenende abzusagen, fiel in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. „Auch eine gefahrlose Anreise für unsere Gäste kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden“, so in der Stellungnahme. „Wir möchten uns bei allen, die bis zuletzt an das Festival geglaubt haben, von Herzen bedanken und hoffen, euch im nächsten Jahr bei strahlendem Sonnenschein wieder begrüßen zu dürfen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2024 um 12:23 Uhr aktualisiert