Sturmwarnung: Böen mit bis zu 110 km/h fegen durch Österreich

Ab heute kommt es in weiten Teilen Österreichs zu starken Sturmböen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Osten. Der Wind dürfte dabei zu lokalen Problemen führen. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale erreichen die Böen am Wochenende zwischen 80 und 100 km/h. Am Ostrand der Alpen sowie im östlichen Flachland kann es sogar zu Böen mit 110 km/h kommen.

Schwere Sturmböen in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Am Samstag werden nicht nur Regen und Schneefall im Norden intensiver. Denn auch der Wind legt in der Nacht von Freitag auf Samstag weiter zu. Besonders in den höheren Lagen wird es ungemütlich. „Vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland muss man mit teils schweren Sturmböen rechnen. Aber auch in den höheren Lagen vom Alpenhauptkamm über die Steiermark bis nach Tirol wird es stürmisch. Der Höhepunkt wird dabei in Wien erwartet. Dort kann es zu Böen bis zu 90 km/h kommen“, weiß die GeoSphere Austria. Auch am Sonntag weht vor allem im Bergland und im Osten weiter ein stürmischer Nordwestwind, der gegen Abend nachlässt.

Stürmböen bis zu 100 km/h in Kärnten

Auch im nördlichen Bereich von Kärnten kommt es im Laufe des Wochenendes immer wieder zu starken Sturmböen. Laut der Unwetterzentrale sind dabei Oberkärnten und Mittelkärnten besonders betroffen. Dort kommt es besonders in höheren Lagen zu Sturmböen bis 100 km/h. Der Montag bringt noch einen kräftigen, aber allmählich nachlassender Nordwestwind mit.