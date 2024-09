Wintereinbruch: Hier fiel in Kärnten am meisten Neuschnee

Am Wochenende wohl viele Kärntner noch mit kurzer Hose und Sommerkleid das spätsommerliche Wetter bei Temperaturen über 25 Grad. Gestern erfolgte ein Kälteeinbruch, der massive Regenfälle und teils auch Schnee mit sich brachte. Auf Kärntens Bergen, aber auch bis in einige Täler breitete Frau Holle eine weiße Decke aus. Mancherorts kam eine vor allem für September beachtliche Menge an Neuschnee zusammen, wie uns der Meteorologe Martin Ortner von GeoSphere Austria berichtete.

Auf dem Katschberg fiel am meisten Schnee

„In den höheren Kärntner Lagen, also über 1.500, 1.600 Meter, hat es gestern fast überall geschneit“, erklärte Ortner im Gespräch mit 5 Minuten. Am meisten Neuschnee ist Messungen zufolge auf dem Katschberg gefallen. „Hier gab es 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee“, so der Meteorologe. Auch auf der Gerlitzen fielen 15 bis 20 Zentimeter Schnee. Dabei sei jedoch zu beachten, dass auf den Bergen nicht überall Messungen vorgenommen werden.

Viel Neuschnee in den Hohen Tauern

Im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg gab es laut der Österreichischen Unwetterzentrale noch eine erheblich größere Menge an Neuschnee: Zwischen 50 und 100 Zentimeter sollen in den Hohen Tauern gefallen sein. Die gestrigen Schneefälle führten zu einigen Straßensperren in Kärnten, außerdem herrschte gestern auf einigen Bergstraßen Schneekettenpflicht, die mittlerweile wieder aufgehoben werden konnte. Auch die Tauernbahnstrecke ist nach dem gestrigen Schneefall aufgrund umgestürzter Bäume nach wie vor unterbrochen. In weiten Teilen Österreichs ist in den nächsten Tagen ebenfalls mit viel Neuschnee zu rechnen.