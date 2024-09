Entwarnung in Villach: Draubermen-Sperre wieder aufgehoben

Die Sperren der Draubermen und der Gail-Wege konnten am Vormittag wieder aufgehoben werden.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 12:33 / ©5 Minuten

Aufgrund der prognostizierten Niederschlagsmengen wurden die Villacher Draubermen und die Wege an der Gail am Donnerstag, dem 12. September 2024, aus Sicherheitsgründen gesperrt – mehr dazu unter: „Wegen Hochwasser-Gefahr: Villacher Draubermen werden morgen gesperrt„.

Sperre der Draubermen in Villach wieder aufgehoben

Am heutigen Freitag folgte die gute Nachricht für Fußgänger und Radfahrer: „Nachdem die Pegelstände von Drau und Gail nach den starken Regenfällen wieder rückläufig sind, konnten die Sperren der Draubermen und der Gail-Wege am Vormittag wieder aufgehoben werden“, heißt es seitens der Stadt. Ab sofort könnt ihr also wieder ungestört entlang der Drau und Gail spazieren, joggen, oder radeln, sofern es das Wetter zulässt.