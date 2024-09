Frauenleiche in Vorarlberg: Jetzt ist die Identität bekannt!

„Beim Opfer handelt es sich um eine 25-jährige spanische Staatsangehörige, die seit etwa zwei Jahren in Vorarlberg aufhältig und zuletzt in Kennelbach wohnhaft war“, heißt es von der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Mehr dazu in: Rätsel um unbekannte Leiche in Vorarlberg. Ein Tatverdächtiger, ein 25-jähriger Spanier, der ebenso in Vorarlberg wohnhaft ist, wurde am gestrigen Donnerstag, dem 12. September, über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Und weiter: „Die Ermittler gehen derzeit von einer Beziehungstat aus. Der Festgenommene zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und bestreitet, die Frau getötet zu haben.“

Tatverdächtiger festgenommen

„Die Ermittlungen zum Motiv und dem genauen Tathergang dauern an, wobei noch umfangreiche Spurenabgleiche und Überprüfungen vorgenommen werden müssen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine näheren Auskünfte zur Todesursache und dem Tatablauf mitgeteilt werden. Der Tatverdächtige wurde am heutigen Tag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert“, teilt die Polizei am heutigen Freitag mit. Weiteres dazu in: Mord in Vorarlberg: Frau war wohl Opfer von Gewalttat.

Hinweise erbeten

Um Hinweise wird jedenfalls ersucht: „Personen, die im Zeitraum von Dienstag, 3. September 2024, bis Mittwoch, 4. September 2024, im Bereich der Achstraße/Steinfeldstraße in Kennelbach und dem angrenzenden Uferbereichs der Bregenzer Ach, Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden dringend ersucht, sich mit dem Landeskriminalamt in Verbindung zu setzen“, heißt es.