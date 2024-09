Absage: Böhse Onkelz-Konzert fällt ins Wasser

Das Böhse Onkelz-Konzert in Wels wurde abgesagt.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 13:09 / ©Böhse Onkelz

Eine Absage folgt derzeit der nächsten. Kürzlich wurde das Aufsteirern in Graz wetterbedingt abgesagt. Mehr dazu in: Absage: Das Aufsteirern findet nicht statt. Nun trifft eine Hiobsbotschaft zahlreiche Böhse Onkelz-Fans sehr: Das Konzert im Zuge der Openair-Tour 2024 am morgigen Samstag, dem 14. September 2024, muss wetterbedingt abgesagt werden. Tickets werden zurückerstattet.

„Wir bedauern es zutiefst“

Vom Veranstalter heißt es dazu: „Die Sicherheit und das Wohl unserer Besucher sind für uns von größter Bedeutung. In Anbetracht der widrigen Wetterverhältnisse und der berechtigten Sorgen unserer Fans sehen wir uns leider gezwungen, das Konzert abzusagen, um jegliche Risiken für alle Beteiligten zu vermeiden. Wir verstehen, dass dies eine enttäuschende Nachricht ist und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dies mit sich bringt. Wir möchten Euch darüber informieren, dass gekaufte Tickets zurückerstattet werden. Die Rückerstattung erfolgt auf demselben Weg, wie die Tickets erworben wurden.“

