Bis zu 120km/h: Sturmböen fegen durch die Steiermark

In den letzten Tagen gibt es vermehrt Wetterwarnungen: Schnee, Regen und Co. Jetzt warnt Österreichische Unwetterzentrale vor Sturmböen: „Während der Regen in aller Munde ist, sollte der Wind nicht unterschätzt werden“, heißt es. Lokal sollen die Sturmböen zu Problemen führen können. Die Karte zeigt für die Steiermark sogar eine Warnung der Farbe „rosa“ an – das soll Windböen von 120 km/h bedeuten.

Sturmböen von 80 bis 90 km/h

Die GeoSphere Austria berichtet gegenüber 5 Minuten: „Am Schöckl wurden bereits Windgeschwindigkeiten von 110 km/h gemessen. Auf den Bergen kann es zu Böen von bis zu 120 km/h kommen, während im Siedlungsraum eher 80 bis 90 km/h erwartet werden – was dennoch erheblich ist.“ Besonders in der Nacht auf Sonntag könnte der starke Wind aus den Bergen in tiefere Lagen vordringen.

Hast du in der Vergangenheit schon einmal Schäden durch starken Wind erlitten? Ja, oft. Gelegentlich. Noch nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sturm in Graz

Auch die Stadt Graz warnt: „Die aktuellsten Wettermodelle bringen für das kommende Wochenende neben Regen vor allem Sturm mit Windspitzen bis zu 100 km/h für das Stadtgebiet von Graz“. Es herrscht die Wetterwarnung „Orange“. Sogar das Aufsteirern wurde bereits abgesagt. Hier findest du immer die aktuellen Wetterinformationen für Graz.

Die Stadt Graz appelliert an alle Bürger: Vermeide den Aufenthalt unter/neben Bäumen, speziell in Parkanlagen, Wäldern und im Bereich des Schloßberges.

Sichere rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel)

Beobachte die lokale Wetterentwicklung.

Plane Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein.

Schließe Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln.

Rechne mit vorübergehenden Stromausfällen.

Suche im Freien rechtzeitig Schutz.

Bei starkem Wind: Fernbleiben von Bäumen

Auch die GeoSphere Austria gibt Handlungsempfehlungen: „Empfehlenswert ist es sich von Wäldern, Parks und Bereichen mit Bäumen und Ästen fernzuhalten, das Lenkrad festzuhalten und Gartenmöbel wegzuräumen.“ Die meisten Sturmböen soll es für das oststeirische Landgebiet, die Randgebirge und Hochlagen im Bereich des Wechsels, Jogllands bis hin nach Hartberg geben.