Rund 2,2 Millionen Schulden: Kärntner Hotelbetrieb schlittert in die Insolvenz

Gegen den lakeside-Hotelbetrieb in St. Kanzian am Klopeinersee wurde heute ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Heute gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt, dass über das Vermögen des Hotelbetriebs „lakeside“ ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Dabei handelt es sich um ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Geschäftsführer des Unternehmens sind Stefan Krainz und Oskar Preinig, der Vizebürgermeister von St. Kanzian.

2.167.000 Überschuldung führten zu lakeside-Insolvenz

Das Unternehmen mit Sitz in St. Kanzian am Klopeinersee gibt es seit 2011. Betrieben wird das Lake Side Resort am Klopeiner See. Die aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens betragen rund 9.300.000 Euro. Demgegenüber stehen Aktiva von rund 7.133.000 Euro, was im Endeffekt eine Überschuldung von 2.167.000 Euro bedeutet. Laut Angaben des AKV sind von der Insolvenz keine Dienstnehmer, jedoch 53 Gläubiger betroffen. Weiters wird erklärt: „Seitens der Schuldnerin ist laut Antrag die Fortführung des Betriebes sowie der Abschluss eines 30 %-igen Sanierungsplanes mit den Gläubigern beabsichtigt.“ Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.

lakeside-Wohnbauprojekt noch nicht fertig umgesetzt

Bereits seit 2019 versuchte die Geschäftsführung, die stillgelegte Hotelanlage (ehemaliges Hotel Krainz) im Rahmen eines „buy to let“-Modells in Eigentumswohnungen und ein Geschäftslokal umzuwandeln und zu verkaufen. Von den 42 Wohneinheiten konnten laut Angaben des AKV bereits 35 verkauft werden, jedoch konnte das Wohnbauprojekt noch nicht fertiggestellt werden: „Derzeit ist die Gesamtfertigstellung des Wohnbauprojekts wegen der bisher unterbliebenen Fertigstellung der Außenanlage etc. noch ausstehend.“

Vielfältige Gründe für lakeside-Insolvenz

Im Insolvenzantrag wurden nach AKV verschiedene Gründe für die Pleite des Unternehmens genannt. Einerseits habe der Notar, der mit der Bürokratie rund um das „buy to let“-Modell betraut worden war, nachteilige Verträge für lakeside abgeschlossen. Ein Problem stellten vor allem die „zu optimistischen Fertigstellungs-/Übergabetermine“ dar, die mit den Wohnungskäufern vereinbart worden waren. Auch 2023 entstandene Unwetterschäden am Gebäude trugen ihren Teil zur Insolvenz des Unternehmens bei: „Durch die starken

Niederschläge ist im Bereich des Klopeiner Sees bzw. am Grundstück des Lakeside Hotelresorts der Grundwasserspiegel gestiegen, sodass es zu Überschwemmungen und massiven Feuchtigkeitsschäden im Objekt gekommen ist“, erklärte der AKV. Diese Schäden hätten zu Zerwürfnissen zwischen den lakeside-Verantwortlichen und den Planern und anderen Professionisten gesorgt. Im Endeffekt konnten einerseits die Sanierungskosten infolge der Unwetter nicht mehr gestemmt werden, eine versuchte Weitergabe der Kosten an die potenziellen Wohnungskäufer und die Versicherung scheiterte.