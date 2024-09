Feuerwehr-Einsatz: Auto landete auf Leitschiene

Ein Auto kam am Freitag von der Rückersdorfer Landesstraße ab.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 13:28 / ©FF Miklauzhof

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Autofahrer am Freitag von der L117 Rückersdorfer Landesstraße ab und fuhr auf eine Leitschiene auf. In der Folge rückten die Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Miklauzhof und Rückersdorf zum Einsatz aus. Mithilfe eines privaten Abschleppdienstes wurde das Fahrzeug in der Folge von der Leitschiene gehoben. Nach rund einer Stunde konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.