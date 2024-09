Open-Air-Kinoabend: „Black Fridays for Future“

Am 19. September findet am Messeplatz 1 in Klagenfurt ein Event für Jugendliche statt. Dabei wird bei einem kostenlosen Open-Air-Kino die Komödie "Black Fridays for Future" gezeigt. Klagenfurt Event

