Burgerista eröffnet erneut am Grazer Jakominiplatz: „Wir sind zurück“

Burgerista eröffnet in Graz erneut in seinen ehemaligen Räumlichkeiten beim Jakominiplatz.

Im Feburar 2022 wurde die Insolvenz der Franchise-Firma BURGERISTA Operations GmbH bekannt, die ein Konkursverfahren beim Handelsgericht in Wien beantragt hat. Also Gründe für die Insolvenz wurden die Covid-Situation und die damit verbundenen Lockdowns, welche zu wesentlichen Einbußen geführt haben, genannt. Zwei Standorte der beliebten Franchise gab es auch in der Steiermark. Eine Filiale, welche schließlich schließen musste, befand sich direkt am Grazer Jakominiplatz.

Burgerista kehrt auf den Grazer Jakominiplatz zurück

„Wir kommen zurück“ wird nun in der Auslage des ehemaligen Burger-Standortes in der Radetzkystraße 1 (Schnittstelle Jakominiplatz) angekündigt. In die Räumlichkeiten kehrt nun wieder Leben ein, und zwar eröffnet Burgerista dort erneut. Die Wiedereröffnung ist noch für den heurigen Herbst geplant, wie beim Lokal geschrieben steht. Auch Personal wird noch gesucht. In der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es zudem zwei weitere Franchise-Betriebe mit Burger auf dem Speiseplan: McDonald´s befindet sich direkt nebenan und auch Burger King ist nur einen Katzensprung entfernt.