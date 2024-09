Jost-Vergleichsangebot ist jetzt „unwiderruflich rechtswirksam“

Im Dezember wurde der damalige Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost vom Dienst freigestellt und als Magistratsdirektor abberufen. Seitdem tobt ein Rechtsstreit zwischen ihm und der Stadt Klagenfurt, mehr dazu in „Jost vs. Stadt Klagenfurt: Ex-Magistratsdirektor gewinnt vor Gericht„.

Rechtsstreit rund um Causa Jost nimmt nun endgültiges Ende

In den vergangenen Tagen wurde nun jedoch ein Vergleichsangebot ausverhandelt und vom Stadtsenat auch dementsprechend abgesegnet. Dieses beinhaltet eine Zahlung von 170.000 Euro an den Ex-Magi. Inkludiert ist eine Abgangsentschädigung in der Höhe von 150.000 Euro netto sowie ein immaterieller und materieller Schadenersatz in Höhe von 20.000 Euro netto. Zur Kasse gebeten wird aber nicht die Stadt Klagenfurt, sondern Bürgermeister Christian Scheider und Mitglieder des Team Kärnten.

Weg für neuen Magistratsdirektor frei

Am heutigen Freitag informierten die zuständigen Rechtsanwälte darüber, dass besagter Vergleich jetzt „unwiderruflich rechtswirksam ist“. Damit sei der Weg frei, für einen neu zu bestellenden Magistratsdirektor oder einer Magistratsdirektorin.