Sturm und Regen im Anmarsch: Wochenendwetter bleibt in Kärnten unbeständig

In Kärnten wird am Wochenende Wind und Regen erwartet.

In ganz Österreich spielt das Wetter seit gestern geradezu verrückt. Große Regenmengen gingen auch über das südlichste Bundesland nieder, wobei die Niederschläge und auch die Schneefälle zu einigen Straßensperren führten, darunter etwa die Großglockner-Hochalpenstraße, deren Sperre heute verlängert wurde. Auch der Schienenverkehr ist aufgrund der extremen Wetterereignisse beeinträchtigt: Die Tauernbahnstrecke musste aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt werden. Am Wochenende soll sich das Wetter in Kärnten ein wenig beruhigen, wie uns Wetterexperte Martin Ortner von GeoSphere Austria erklärte.

Kärnten soll am Wochenende vor Starkregen verschont bleiben

„Heute setzt sich vermehrt eine Nordströmung durch und die Wolken bleiben in Kärnten größtenteils dicht“, gab Ortner im Gespräch mit 5 Minuten bekannt. Diese Nordströmung ist der Grund, warum Kärnten am Wochenende mit nicht ganz so extremem Wetter rechnen muss wie andere Teile Österreichs, in denen teilweise große Niederschlagsmengen und Neuschnee erwartet werden. „Wir sind am Wochende ein bisschen wetterbegünstigt. Wir bleiben von starken Regengüssen großteils verschont, aber die Wolken werden dominieren und das Wetter wird unbeständig bleiben“, erklärt der Experte.

Dichte Wolken und regionale Regenschauer in Kärnten

Vor allem am Samstag sei entlang des Alpenhauptkamms mit einer erhöhten Schauerneigung zu rechnen, aber auch in den südöstlichen Landesteilen muss man sich auf Niederschläge gefasst machen. In manchen Landesteilen dürfen sich die Kärntner am Wochenende jedoch auf trockenes Wetter freuen. „Weitgehend trocken bleibt es etwa im oberen Gail- und Drautal“, informiert Ortner. Auch am Sonntag hängen weiterhin dichte Wolken über dem südlichsten Bundesland. „Es ist kaum Auflockerung zu erwarten und speziell im Osten ist mit dem ein oder anderen Schauer zu rechnen“, prognostiziert der Meteorologe von GeoSphere.

Starker Nordwind und kühle Temperaturen am Wochenende

Neben den regionalen Regenfällen kann jedoch auch der starke Nordwind für ein ungemütliches Wochenende sorgen. Für weite Teile Österreichs werden Stumböen bis zu 110 km/h vorhergesagt. In Kärnten soll es nicht ganz so schlimm werden, in den Tauerntälern im Norden des Landes wird jedoch ebenfalls kräftiger Wind prognostiziert. „Der Nordwind kann vor allem in den nördlichen Tälern in Böen sehr stürmisch sein und Spitzen um die 80 bis 90 km/h erreichen“, erklärt Ortner dazu. Zudem bleibt es herbstlich kühl. Am morgigen Samstag sind laut dem Meteorologen Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad zu erwarten, am Sonntag bewegen sie sich zwischen 11 und 16 Grad. Doch aufgepasst: „Der Wind lässt die Temperaturen noch kühler erscheinen“, so Ortner abschließend.