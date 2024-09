Extremwetter: Schiffsfahrten auf Donau gestrichen

Der Dauerregen in Wien wird noch einige Tage anhalten. Wie die Prognose für das Wochenende aussieht, liest du hier: Höchste Unwetter-Warnstufe: Sintflut-Regen ist vor den Toren Wiens. Dementsprechend steigt auch der Flusspegel der Donau an. Durch das Extremwetter müssen zahlreiche Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Stadt Wien empfiehlt zum Beispiel, unnötige Wege zu meiden. Auch die DDSG Blue Danube ist von Einschränkungen im Linienverkehr betroffen.

Das gesamte Wochenende

„Der Linienverkehr in Wien wird von Samstag, den 14. September 2024, bis inklusive Montag, den 16. September 2024, ausgesetzt. In der Wachau finden am Sonntag, den 15. September 2024, und am Montag, den 16. September 2024, keine Linienfahrten statt. Ebenso wird die für Sonntag, den 15. September 2024, geplante Tagesfahrt von Wien nach Dürnstein abgesagt.“, heißt es von der DDSG. Betroffene bekommen den Preis ihres Tickets zurückerstattet, auch ein Umtausch der Tickets ist möglich. Weitere Infos sind auf der Website der DDSG Blue Danube zu finden.