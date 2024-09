Bis zu 300 Liter Regen: Wetterlage in der Obersteiermark spitzt sich weiter zu

Das Italientief verlagert seinen Niederschlagsschwerpunkt seit den Morgenstunden auf die Alpennordseite bzw. in den Nordosten von Österreich. Bis Sonntagnachmittag werden in den Bezirken Liezen und Bruck/Mürzzuschlag Niederschlagssummen zwischen 100 und 200 Liter erwartet, lokal können bis zu 300 Liter Niederschlag fallen. Die Prognosen der Schneefallgrenzen schwanken zwischen Tallagen und 1200 m Seehöhe.

Sturmböen bis zu 120 km/h in der Steiermark erwartet

Der Wind weht am heutigen Freitag schon lebhaft, in höheren Lagen stürmisch. Je nach Höhenlagen sind Windspitzen zwischen mit bis zu 120 km/h möglich. Ab Samstagmittag verstärkt sich der Wind und weitet sich in der Nacht auf Sonntag auf die gesamte Steiermark aus. Am Samstag und Sonntag sind jedenfalls stürmische Windböen auch im Dauersiedlungsraum zu erwarten. Die Wetterlage soll sich bis zum Dienstag zuspitzen. Näheres dazu liest du in: Alarmierende Wetterlage: Lawinen, Stromausfall und Hochwasser möglich.

©Screenshot GeoSphere Austria Die aktuelle Warnkarte der GeoSphere Austria (Stand 14.40 Uhr). Teile der Obersteiermark sind rot.

Obersteiermark am stärksten von den Unwettern betroffen

Aufgrund der prognostizierten Wetterlage ist insbesondere in der westlichen Obersteiermark mit Schneefall bis zu 30 Zentimeter in Tallagen und damit winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen – es wurde bereits gestern die Unwetterwarnung „Rot“ für die Obersteiermark von der GeoSphere Austria herausgegeben. Schneebruch in den Wäldern inklusive Windwürfen sind zu befürchten. Besonders Straßen und Stromleitungen sind gefährdet, wenn Bäume oder Äste unter der Last des Schnees nachgeben und auf Anlagen fallen. Dies könnte zu Straßensperrungen, Stromausfällen und anderen gravierenden Beeinträchtigungen führen.

Hochwasser und Sturmböen in der Steiermark

Aufgrund der hohen Regenmengen ist an einigen Fließgewässern in der Steiermark, vor allem an Salza, Mürz, Pinka und Lafnitz sowie deren Zubringern mit Hochwässern zu rechnen. Darüber hinaus sind zunehmend stürmische Windböen in der gesamten Steiermark bis Sonntag zu erwarten. Details der Warnungen sowie Änderungen der Warnsituation findest du laufend aktualisiert auf der Website der GeoSphere Austria.

„Seid vorsichtig!“

„Wir bitten alle Steirerinnen und Steirer, vorsichtig zu sein und sich laufend über die lokale Wetterentwicklung zu informieren. Vermeiden Sie zum eignen Schutz Wälder, Böschungen und Uferbereiche an fließenden Gewässern. Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landeswarnzentrale und allen Einsatzorganisationen, die die aktuelle Wetterlage genauestens beobachten und laufend evaluieren. Ein großer Dank gilt den steirischen Feuerwehren, dem Straßenerhaltungsdienst sowie der Energie Steiermark, die umgehend Vorsichtsmaßnahmen getroffen und den Bereitschaftsdienst eingeleitet haben“, so Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.