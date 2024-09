Tauernstrecke voraussichtlich bis Montag unterbrochen

Aufgrund der schweren Schneelast ragen die Bäume entlang der Tauernstrecke auch in den Gleisbereich.

Aufgrund der schweren Schneelast ragen die Bäume entlang der Tauernstrecke auch in den Gleisbereich.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 14:49 / ©ÖBB / Krammel

Die Sperre der Tauernstrecke zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein muss bis mindestens Montag, 16. September 2024, 12 Uhr, aufrecht bleiben, heißt es am Freitagnachmittag vonseiten der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Nach den Schneefällen in der Nacht müssen von den Einsatzteams auf einer Länge von rund acht Kilometern Bäume aus dem Nahbereich der Oberleitung entfernt werden. Aufgrund der schweren Schneelast ragen die Bäume auch in den Gleisbereich. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein eingerichtet – mehr dazu unter: „Wegen Schneefalls: Wintereinbruch legt Tauernbahnstrecke lahm„. Die Autoschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz ist nicht von den Einschränkungen betroffen.

Nachtzugverkehr über Tauern komplett eingestellt

Nachtzugverbindungen über den Tauern oder im inneralpinen Verkehr fallen aus oder können nur in Teilabschnitten geführt werden. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ÖBB SCOTTY, oebb.at oder beim ÖBB Kundenservice unter 05-17 17 zu informieren.

Murenabgang zwischen Aspang und Friedberg

Hinzu kommt, dass zwischen Aspang und Friedberg aufgrund der starken, anhaltenden Regenfälle eine Mure abgegangen ist. Dadurch ist kein Zugverkehr möglich. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die Sperre dauert aus heutiger Sicht bis mindestens Montagabend. Geologen sind vor Ort, um eine genauere Prognose zu erstellen.

Weitere Sperren in Niederösterreich: Ganztägige Betriebseinstellung von Samstagfrüh bis Montagabend auf folgenden Strecken (Schienenersatzverkehre werden eingerichtet): Wiener Neustadt Hbf – Puchberg am Schneeberg Wöllersdorf – Gutenstein Bad Fischau/Brunn – Gutenstein Leobersdorf – Weisenbach-Neuhaus Wiener Neustadt Hbf – Friedberg

Sperren in Oberösterreich Almtalbahn: Schienenersatzverkehr zwischen Wels und Grünau im Almtal, 14.9. Betriebsbeginn bis 15.9. Betriebsende

Schienenersatzverkehr zwischen Wels und Grünau im Almtal, 14.9. Betriebsbeginn bis 15.9. Betriebsende Mühlkreisbahn: Schienenersatzverkehr zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl, 14.9. Betriebsbeginn bis 16.9. Betriebsende

Schienenersatzverkehr zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl, 14.9. Betriebsbeginn bis 16.9. Betriebsende Donauuferbahn: Schienenersatzverkehr zwischen Grein Stadt und St. Nikola 14.9. Betriebsbeginn bis 15.9. Betriebsende

Weitere Streckenunterbrechungen möglich

Die Wetter-Situation wird von den ÖBB aktuell laufend beobachtet. „Weitere Streckenunterbrechungen können jederzeit notwendig sein. Die Sicherheit unserer Fahrgäste steht an oberster Stelle“, teilen die Verantwortlichen mit. Auch beim Güterverkehr werde die Lage laufend evaluiert. Die ÖBB Rail Cargo Group steht hier im Austausch mit ihren Kunden.

Zugbindung bei ÖBB-Tickets ist aufgehoben

Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets mit Kaufdatum bis 12. September 2024 für den Zeitraum von 13. September 2024 bis 15. September 2024 ist aufgehoben. Diese sind ab sofort bis inkl. 18. September 2024 gültig. ÖBB-Tickets für jene Züge, die von der Reisewarnung betroffen sind, können auch erstattet werden. Die ÖBB bitten um Verständnis.