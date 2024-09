Jahrhundert-Hochwasser möglich: Lage in Österreich bleibt angespannt

Die bis über das Wochenende vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben am Freitag angehalten und die Prognosen wurden vor allem in Niederösterreich noch einmal erhöht. „Die Lage hat sich verschärft“, teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung mit. Geosphere Austria warnte neuerlich vor Überschwemmungen und Murenabgängen in den kommenden Tagen.

Jahrhundert-Hochwasser in Niederösterreich möglich

„Wir rechnen mittlerweile mit bis zu 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und orkanartigen Windböen“, berichtete Pernkopf. Mehr Infos dazu hier: Sturmwarnung: Böen mit bis zu 110 km/h fegen durch Österreich. „Entlang der Donau rechnen wir mit einem zehn- bis 15-jährlichen Hochwasser, an den Zubringern kann es weit über HQ30 bis punktuell hin zu 100-jährlichen Hochwässern kommen. Die Gesamtwetterlage führt dazu, dass wir insgesamt eine flächenhaft kritische Situation für das gesamte Land haben“, erläuterte er nach einer Lagebesprechung in Tulln mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie Experten der Landeswarnzentrale und des Landesfeuerwehrverbandes. Im Zuge der Vorbereitungen werden unter anderem mobile Hochwasserschutzanlagen aufgebaut, Sandsäcke gefüllt und Retentionsräume geschaffen.

Vorbereitungen für Starkregenwochenende

Auch in Oberösterreich liefen ebenfalls die Vorkehrungen auf das Starkregenwochenende, das vor allem den Süden des Bundeslandes treffen dürfte. In Linz, Steyr und Mauthausen wird der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Die größere Gefahr dürfte aber von lokalen Überflutungen ausgehen. Weil der Niederschlag oberhalb von 800 Metern Seehöhe als Schnee fällt, wird er dort vorerst nicht abflusswirksam, wie es hieß.

Keine Entspannung in Sicht

Am Freitag und am Samstag regnet es laut Geosphere Austria am meisten im Gebiet von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland über Oberösterreich, den Großteil von Salzburg und der Obersteiermark bis zum Tiroler Unterland. Mehr dazu in: Höchste Unwetter-Warnstufe am Samstag: Diese Regionen trifft es am stärksten. Am Sonntag klingt nach aktuellem Stand der Prognose der Regen im Westen Österreichs ab, während es im Norden und Osten weiter regnet, zeitweise auch stark. Am Montag liegt der Schwerpunkt des Regens im Gebiet von Wien und Eisenstadt bis Salzburg. Entspannung ist erst am Dienstag in Sicht.

Bis zu 300 Liter Regen

In Summe kommen nach Angaben der Meteorologen von Freitag bis Dienstag im Großteil Österreichs verbreitet 100 bis 200 Millimeter Regen zusammen. Ein Millimeter entspricht einem Liter pro Quadratmeter. Stellenweise sind es auch um die 300 Millimeter und mehr, besonders im Berg- und Hügelland von Nieder- und Oberösterreich. In höhergelegenen Regionen Österreichs kann es zu Schneebruch mit Problemen auf Verkehrswegen und bei Stromverbindungen kommen, betonte Geosphere Austria zusätzlich zur Warnung vor lokalen Überflutungen und Murenabgängen.

Lage in Salzburg, Steiermark und Burgenland

Im Bundesland Salzburg sorgte der Dauerregen, mehr aber noch der Schneefall in höheren Lagen, von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh für erste Feuerwehreinsätze. Im Pinzgau und Pongau wurden laut Landesfeuerwehrkommando bis 6 Uhr nicht ganz zwei Dutzend Ausrückungen verzeichnet. Auch in der Steiermark spitzt sich die Lage zu. Zehn Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften waren etwa damit beschäftigt, von der Straße gerutschte Fahrzeuge zu bergen oder Folgen von Baumbruch zu beseitigen. Im Burgenland haben die starken Sturmböen für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. (APA, 13.09.2024)