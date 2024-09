Kärntnerin will Kleidung verkaufen: Jetzt ist sie um tausende Euro ärmer

Am 12. September 2024 inserierte die Kärntnerin gleich mehrere Kleidungsstücke auf der Onlineverkaufsplattform.

Veröffentlicht am 13. September 2024

Am 12. September 2024 inserierte die Kärntnerin gleich mehrere Kleidungsstücke auf der Onlineverkaufsplattform. Wenig später erhielt sie auch schon eine erste Kaufanfrage. „Der vermeintliche Käufer bezahlte den geforderten Betrag“, heißt es seitens der Polizei. Zur Bestätigung der Zahlung übermittelte er der Frau in der Folge einen QR-Code.

Kärntnerin verliert mehrere tausend Euro

Durch Scannen des Codes wurde die Frau auf eine gefälschte Seite weitergeleitet. „Durch das Klicken auf zwei weitere Links und das Einloggen auf ihrem Online-Banking-Account erhielt sie dann einen weiteren QR-Code“, so die Beamten. Diesen sollte die Kärntnerin über einen Nachrichtendienst an eine vermeintliche Mitarbeiterin der Verkaufsplattform weiterleiten. Sie befolgte die Anweisungen. In der Nacht wurde ihr dann ein Betrag von mehreren tausend Euro vom Konto abgebucht.