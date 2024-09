Plötzliche Wetterextreme: Das steckt laut Grazer Forschern dahinter

Die Temperaturen sinken plötzlich um 20 Grad und dann setzt auch noch tagelanger Regen ein. Solche extremen Wetterlagen kommen auch aktuell in Teilen Österreichs vor. Meteorologen bezeichnen das als Vb-Wetterlagen. Diese sind nicht ungewöhnlich für Österreich, Slowenien, Ungarn oder die Slowakei. Aber für die Rettungskräfte stellen diese eine echte Herausforderung dar. An der Universität Graz erforschen Wissenschaftler, wie der Klimawandel diese Wetterlagen und ihre Auswirkungen beeinflusst.

Starkregen ist auf das Mittelmeer zurückzuführen

„Diese Tiefdruckgebiete entstehen über dem Mittelmeer und ziehen gegen den Uhrzeigersinn südlich der Alpen nach Österreich“, erklärte der Klimaforscher Douglas Maraun. Dann staut sich die Luft an den Ostalpen und es beginnt zu regnen. Auch die Temperatur des Mittelmeers hat einen großen Einfluss auf die Intensität des Niederschlags. Im August liegt diese bei ungefähr 27 Grad. Dadurch erwärmt sich die Luft über dem Wasser und diese nimmt viel Feuchtigkeit auf. Das verursacht anschließend den Starkregen.

Einfluss der Temperaturen auf die Starkniederschläge

Bereits 2016 analysierte das Team um Douglas Maraun, wie die steigenden Mittelmeer-Temperaturen den Niederschlag in Österreich beeinflussen. Mit komplexen Computersimulationen verglichen die Forscher, wie die Erwärmung des Mittelmeers seit den 1980er Jahren die Niederschlagsmengen entlang der Zugbahn von Vb-Zyklonen verändert hat. Die Anzahl wurde dabei nicht verändert, sondern nur die Temperaturen. Bei höheren Temerpaturen nahm die Verdunstung über dem Mittelmeer zu. „Das bedeutet, dass mehr Feuchtigkeit entlang der Sturm-Zugbahnen transportiert wurde, was in den Simulationen zu intensiveren Extremniederschlägen führte. Diese Situation zeigt sich inzwischen auch in der Realität“, stellte der Klimaexperte fest.

Rolle des Klimawandels bei den Wetterextremen

Die Ursache für die hohen Meerestemperaturen sei laut Maraun nicht zu 100 Prozent geklärt. Der langfristige Trend sei zwar zu einem Großteil dem Klimawandel geschuldet, aber es gäbe noch weitere Faktoren. So wurden zum Schutz der Umwelt neue Abgasvorschriften für Schiffe erlassen. „Das ist eigentlich paradox: Wir haben jetzt eine viel sauberere Luft über den Meeren. Aber dadurch wird auch weniger Sonnenlicht reflektiert, was die Erwärmung weiter verstärkt,“ erklärte der Klimaforscher. Auch in Zukunft müsse man aufgrund des Klimawandels weiterhin mit verstärkten Niederschlägen rechnen.