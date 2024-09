Unfall beim Schoberpass: Auto kracht auf A9 gegen Leitschiene

/ ©FF Gaishorn am See

Veröffentlicht am 13. September 2024, 16:22 / ©FF Gaishorn am See

Sirenenalarm gab es heute Früh um 7.16 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See.“ Am Schoberpass kam es auf der A9 bei winterlichen Fahrverhältnissen zu einem Verkehrsunfall, ein Pkw prallte dabei in Fahrrichtung Linz gegen die Leitschiene“, wie die Feuerwehr in einem Facebook-Posting informiert. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.