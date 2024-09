Bundesliga-Spiel abgesagt: „Rasen ist unbespielbar“

Veröffentlicht am 13. September 2024, 16:33 / ©AllgyerDaniel/Pixabay

Der FC Red Bull Salzburg hätte morgen, 14. September, den SK Austria Klagenfurt empfangen. So weit kommt es nun aber doch nicht, wie die Salzburger heute mitteilen. Der Platz musste witterungsbedingt gesperrt werden. Es wird aber einen Ersatztermin geben – wann dieser stattfinden soll, ist aber noch nicht bekannt. Die Tickets erhalten jedenfalls auch für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

„Rasen ist unbespielbar“

„Die am heutigen Nachmittag kurzfristig von der Österreichischen Fußball-Bundesliga durchgeführte Vorkommissionierung hat ergeben, dass der Rasen der Red Bull Arena unbespielbar ist. Durch die starken Regenfälle der letzten Tage gab es schon jetzt in vielen Bereichen des Spielfeldes extrem tiefen Boden. Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage keinerlei Besserung, sondern vielmehr weiteren Niederschlag ankündigen, wurde die Begegnung von der Bundesliga abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben“, heißt es in der Erklärung vom FC Red Bull Salzburg.