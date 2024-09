Drei Leichen in Haus entdeckt: Ehepaar und Tochter tot!

Einen schrecklichen Fund machten Einsatzkräfte am heutigen Freitagnachmittag, den 13. September, in einem Wohnhaus in Perg, Oberösterreich. Eine Bekannte wollte die Familie in Perg besuchen, stand aber vor verschlossenen Türen. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Bei der Nachschau stießen die Beamten auf die drei Leichen. Wie lange die Familie bereits verstorben war, ist unklar.

Vater, Mutter und Tochter tot

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, dürfte es sich bei den drei Leichen um ein Ehepaar, ein 82-jähriger Mann und seine 75-jährige Frau, sowie ihre 57-jährige Tochter handeln. Derzeit dürfte von einem erweiterten Suizid* ausgegangen werden. Es wird vermutet, dass der Mann erst seine Ehefrau getötet und dann sich selbst erschossen hat. Die Leichen fand man im Schlafzimmer. Die Tochter dürfte erst Tage später verstorben sein. Sie war schwer beeinträchtigt und lebte einige Tage weiter; ihre Leiche fand man im Keller des Hauses. Die Todesursache im Fall der Tochter ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

*Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2024 um 16:48 Uhr aktualisiert