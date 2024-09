Aufsteirern in Graz abgesagt: „Entscheidung war ohne Alternative“

Das Aufsteirern in Graz, welches dieses Wochenende in der Innenstadt stattfinden sollte, wurde aufgrund der Wetterprognosen abgesagt.

Wetterdienst warnen am Wochenende vor schweren Unwettern und enormen Regenmassen. Auch die Stadt Graz warnte daraufhin vor den Auswirkungen des drastischen Wetterumschwungs. Neben Regen werden am heutigen Freitag auch Sturmböen bis zu 120 km/h in Teilen der Steiermark prognostiziert. „Am Schöckl wurden bereits Windgeschwindigkeiten von 110 km/h gemessen“, informierte die GeoSphere Austria. Aufgrund des Schlechtwetters wurden in ganz Österreich Veranstaltungen abgesagt.

„Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen…“

Bis zuletzt schien es den Anschein zu haben, dass das Aufsteirern in Graz, welches mittlerweile zur langjährigen Tradition in der steirischen Landeshauptstadt geworden ist, stattfinden wird. Heute aber folgte die Schocknachricht: Aufsteirern wurde abgesagt. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass das diesjährige Aufsteirern Festival – in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden – für das gesamte Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterprognose leider abgesagt werden muss“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Der anhaltend starke Wind und die extreme Wetterlage machen eine sichere Durchführung der Veranstaltung unmöglich. „Die Sicherheit und das Wohl aller Teilnehmenden, Besucher sowie unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“.

©5 Minuten Am heutigen Vormittag waren die Aufbauarbeiten noch in vollem Gange. ©5 Minuten Dann folgte die traurige Nachricht der Absage.

Zahlreiche Eventabsagen aufgrund des Wetters

Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bedauern dies, auch wenn die Entscheidung angesichts der Prognosen ohne Alternative war. Bürgermeisterin Elke Kahr betont: „Bei möglichen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h am Wochenende bitte ich alle Grazerinnen und Grazer, in den nächsten Tagen aufmerksam die Nachrichten zu verfolgen und unnötige Risiken zu vermeiden. Dass zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden, darunter das Aufsteirern, ist sehr bedauerlich. Ich danke allen für ihr Verständnis und den Veranstaltern und Mitarbeitern für ihr Engagement.“

Absage war „unumgänglich“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ergänzt: „Es tut uns für die vielen Besucher:innen, die zum Aufsteirern nach Graz kommen wollten, und die Wirtschaftstreibenden sehr leid. Die Wettersituation und mögliche Extremwetterereignisse am Wochenende machen die Absage leider unumgänglich. Es ist traurig, weil sich so viele Leute darauf gefreut haben, aber die Sicherheit geht natürlich vor.“ Die zuständigen Stellen der Stadt sind auf die Lage gut vorbereitet. Die Bürgermeisterin hat überdies das Sozialamt gebeten, besonders auf obdachlose Menschen im öffentlichen Raum zu achten.