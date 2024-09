„Wir für euch“ – Kärntner Band kreiert neue Hymne für die VSV-Adler

Veröffentlicht am 13. September 2024, 17:19 / ©VSV / Combo

Die vier Musiker Tobias Lippauer, Christian Muschet, Heimo Platzner und Manuel Wiegele arbeiteten mit viel Leidenschaft und Herzblut an dem Projekt. Das Ergebnis ist das Lied „Wir für Euch“, das am heutigen Freitag, ab 18 Uhr, auf YouTube zu hören ist. „Das Lied von Combo vereint Fans und Team und hat einen absoluten Hit-Charakter. Herzlichen Dank auch an die Mitglieder unserer Fanclubs, die beim Videodreh tatkräftig mitgewirkt haben“, betont VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.

Neue Hymne für die VSV-Adler

Der erste Kontakt kam nach dem Auftritt der Band beim Villacher Kirchtag 2023 zustande. „Die Herausforderung bestand darin, ein Lied zu kreieren, das einerseits die Emotionalität und Stärke des Vereins repräsentiert und andererseits das Potenzial hat, von den Fans in der Stadthalle lautstark mitgesungen zu werden“, so Gitarrist und Sänger Manuel Wiegele, der auch für den Text verantwortlich zeichnete. „Uns war es wichtig, dass das Lied die perfekte Mischung aus Rock und Vereinsidentität widerspiegelt.“

©VSV / Combo | Fans, Eismeister und das VSV-Maskottchen beim Musikvideodreh in der Stadthalle Villach.

Kein typischer Partysong

„Wir wollten, dass die Hymne die Mannschaft und die Fans auch in schwierigen Momenten aufbaut“, erklären die Musiker. Um diese Botschaft zu verstärken, wurden Fanclubs und Vereinsmitglieder aktiv in die Produktion eingebunden. Wiegele: „In der Hymne sind immer wieder typische Fan-Gesänge und Trommeln zu hören, die für Gänsehautfeeling sorgen und das enge Zusammengehörigkeitsgefühl von Verein, Fans und Spielern betonen!“ Die Dreharbeiten des Musikvideos fanden ebenfalls in der Stadthalle Villach statt. Von den Eismeistern über die Mitarbeiter der Halle bis hin zu den Fans – jeder half mit, um das Projekt zu einem Erfolg zu machen.