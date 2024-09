Zwei gemeinnützige Wohnbauprojekte entstehen in Villach

Konkret bezieht sich der Villacher Stadtrat Erwin Baumann auf ein Reconstructingprojekt in der Kanaltaler-Altsiedlung sowie ein Bauvorhaben in Vassach, wo 75 bzw. 48 Wohneinheiten geplant sind. Dazu meint der FPÖ-Wohnbausprecher: „Rund 700 gemeinnützige Wohnungen sind seit 2018 freigegeben, aber wurden nicht gebaut. Diese Wohnungen fehlen am Wohnungsmarkt und treiben die Mieten weiter in die Höhe. Die Menschen leiden auch unter den Rekordteuerungen, welche durch die falsche Politik der Bundes- und Landesregierung verursacht wurden“, fordert der FPÖ-Wohnbausprecher die SPÖ-Wohnbaureferentin Gaby Schaunig zum Handeln auf.

©Augstein Am Foto: FPÖ-Wohnbausprecher Erwin Baumann

FPÖ fordert Wohnbaupaket

Dazu gehöre der sofortige Baustart für die ausstehenden 700 Sozialwohnungen. Außerdem müsse nach dem Vorbild von Oberösterreich ein Bankkredit mit max. 1,5 Prozent-Fixzins mit einer Laufzeit von zumindest 20 Jahren durch das Land Kärnten für Häuslbauer und Eigenheimkäufer sichergestellt werden. „Unabhängig vom Kärntner Wohnbauförderungskredit“, so Baumann, der dazu einen Antrag im letzten Sonderlandtag eingebracht hat.