Erste Evakuierungen: Kamp über Ufer getreten

In Niederösterreich spitzt sich die Lage durch den Starkregen zu. Vor Hochwasser wird gewarnt. 5 Minuten berichtete darüber in: Jahrhundert-Hochwasser möglich: Lage in Österreich bleibt angespannt. Die Pegelstände der Flüsse steigen stetig an. Der Kamp ist mittlerweile an einigen Stellen über die Ufer getreten.

Erste Evakuierungen in Niederösterreich

Aus diesem Grund wurden in einigen Gemeinden, unter anderem in Hadersdorf am Kamp, bereits erste Evakuierungen veranlasst: Menschen sollen ihre Häuser verlassen beziehungsweise wichtige Gegenstände holen, berichtet „Puls24“. Betroffen seien hauptsächlich Häuser direkt am Kamp, bei denen es sich meist um Zweitwohnsitze während des Sommers handelt.